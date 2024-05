Ondanks alle pech houdt Leclerc van Monaco: 'Ik hoop dat alles op zijn plek valt'

Bij de volgende editie, door de coronapandemie pas in 2021, haalt Leclerc de start niet eens. Terwijl het er op de zaterdag lange tijd nog zo hoopvol uitziet. "We hadden het dat jaar niet echt voor elkaar, maar in Monaco deed onze auto het heel goed", blikt Leclerc terug.

Pole, maar niet kunnen starten

In de beslissende kwalificatiesessie heeft hij de snelste tijd neergezet, Leclerc is op weg naar poleposition als hij de muur in schiet. Zijn auto lijkt een dag later weer in orde, maar tijdens de opwarmronde blijkt het toch goed mis. Problemen met de aandrijfas dwingen hem de pitstraat weer op te zoeken, nog voor de race is begonnen.

Een jaar later kan Leclerc wel van pole vertrekken, maar zijn kansen op de zege verdwijnen na geklungel van het team bij de pitstops. Meer dan een vierde plek zit er niet in. In 2023 eindigt zijn race na een gridstraf opnieuw buiten het podium: zesde.