Hogere premies en invoering eigen risico om diefstal elektrische fietsen

Verzekeraars scherpen de voorwaarden voor verzekering van elektrische fietsen tegen diefstal steeds verder aan, signaleert het AD. Zo stelt de ANWB sinds kort een tweede slot verplicht en is een eigen risico ingesteld. De reden daarvoor is dat elektrische fietsen vaker worden gestolen.

"Door een eigen risico in te voeren, willen we onze fietsverzekeringen betaalbaar houden", zegt een ANWB-woordvoerder tegen de krant. De hoogte hiervan is 5 procent van het verzekerde bedrag. De kans dat een e-bike wordt gestolen is volgens de verzekeraar in drie jaar tijd met 41 procent toegenomen. Vorig jaar werden zo'n 90.000 diefstallen gemeld bij de politie.

500 euro

Ook Univé zegt tegen het AD dat er wordt geëxperimenteerd met invoering van een eigen risico. Het aantal gestolen elektrische fietsen waarvoor moest worden uitgekeerd is bij het bedrijf de afgelopen vier jaar verdrievoudigd. Bezitters kunnen bij Univé, in ruil voor een lagere premie, vrijwillig een eigen risico oplopend tot 500 euro instellen.

De krant schrijft dat vrijwel alle verzekeraars de premies hebben verhoogd. Een elektrische fiets kost al snel enkele duizenden euro's, die verzekeraars moeten uitkeren aan klanten bij diefstal. Vorig jaar zou voor 621 miljoen euro aan zulke verzekeringen zijn afgesloten.

Fatbikes geweigerd

Vorig jaar besloot de ANWB om volledig te stoppen met de verzekering van fatbikes. Het bedrijf zei dat er in Amsterdam bijvoorbeeld een diefstalkans was van 90 procent voor dit type e-bike. Ook andere grote spelers verzekeren fatbikes inmiddels niet meer. Ook de bakfietsen van Urban Arrow worden door sommige verzekeraars geweigerd.