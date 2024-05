Omzet industrie opnieuw gedaald, onder meer door personeelstekort

De Nederlandse industrie heeft het moeilijk. De omzet is nu vier kwartalen op rij gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de omzetdaling 5,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De omzet daalde het meest in het buitenland, maar ook in eigen land kwam er minder geld binnen. De vorige drie kwartalen was dat ook al zo.

Producenten van hout en bouwmaterialen zagen hun omzet zelfs met bijna 14 procent dalen. Het industriële transport noteerde een min van 10 procent. Bij fabrikanten van voedings- en genotsmiddelen lag de omzet 9,3 procent lager.

Personeelstekort

De bedrijven hebben last van personeelstekort, afnemende vraag en gebrek aan productiemiddelen. Ook zijn de prijzen over het algemeen wat gedaald.

Binnen de industrie zijn er twee sectoren waar het wél goed gaat: de elektrotechnische industrie en de kleding- en textielindustrie. Die noteerden in het eerste kwartaal een omzetgroei van respectievelijk 4,9 en 1,7 procent.

Productiviteit verhogen

Uit een ander onderzoek van het CBS blijkt dat 81 procent van de ondernemers in de industrie maatregelen neemt om de productiviteit te verhogen. Dat is meer dan in andere bedrijfstakken.

De meest genomen maatregelen zijn investeringen in technologie en efficiëntere werkprocessen. Met name het personeelstekort staat bij veel bedrijven een hogere productiviteit in de weg.