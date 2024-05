Derde vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik

Een derde vaccin tegen het blauwtongvirus is goedgekeurd voor gebruik. Na een positief advies van het Bureau Diergeneesmiddelen en twee andere belangrijke adviesorganen heeft demissionair minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit groen licht gegeven voor gebruik van het vaccin. Er zijn per direct 2 miljoen doses van het middel beschikbaar voor schapen en runderen.

Het blauwtongvirus verspreidde zich vorig jaar in rap tempo door Nederland. Het virus is vooral voor schapen dodelijk. De ziekte kostte vorig jaar in Nederland 37.000 schapen het leven. Dat komt neer op 8,4 procent van het totale aantal.

Het blauwtongvirus wordt verspreid via kleine muggen. Dieren met het virus krijgen hoge koorts, zwellingen en een blauwe tong. Mensen kunnen de ziekte niet krijgen.

Dat er nu een derde vaccin is goedgekeurd, noemt Adema goed nieuws. "Er is nog meer zekerheid en keuzevrijheid voor dierhouders", laat hij weten. "Er zijn hiermee ruim voldoende vaccins beschikbaar om een grote besmetting deze zomer te voorkomen."

Dierenartsenpraktijken kunnen het nieuwe vaccin vanaf maandag krijgen. Het eerste vaccin werd in april goedgekeurd, het tweede afgelopen maand. De derde variant is de eerste die bewezen effectief is bij zowel schapen als runderen.