Qatar gaat luchthavenpersoneel vervolgen voor inwendige onderzoeken

Qatar gaat personeel van de luchthaven van Doha vervolgen voor het doen van inwendige onderzoek bij een groep vrouwen vlak voor een vlucht. Vrouwen op tien vluchten vanuit Doha moesten zo'n onderzoek ondergaan in de zoektocht naar de moeder van een pasgeboren baby op het vliegveld, begin deze maand.

In een verklaring spreekt de regering van Qatar van 'illegale acties' en 'overtredingen': "Wat er heeft plaatsgevonden, is volledig in strijd met de cultuur en de waarden van Qatar", valt te lezen. Eerder bood de regering er al excuses voor aan.

Op 2 oktober vond personeel van de luchthaven van Doha in een toiletruimte de pasgeboren baby. Alle vrouwelijke passagiers van een vlucht naar Sydney werden daarop van boord gehaald. Ze werden naar een ambulance gebracht waar ze werden onderzocht op tekenen van bevalling.

De vrouwen zouden zijn gedwongen om hun ondergoed uit te trekken en werden inwendig onderzocht. Er werd niks verteld over de vondst van de baby. 13 Australische, twee Britse en een Franse vrouw zouden zijn onderzocht.

De premier van Qatar zegt op Twitter er alles aan te doen om te voorkomen dat zoiets in de toekomst nog een keer gebeurt: