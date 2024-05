Provider L-mobi stopt, klanten zijn nummer kwijt als ze niet overstappen

Klanten van provider L-mobi kunnen sinds vandaag niet meer mobiel internetten en bellen. De provider stopt met zijn diensten, omdat het de rekening van KPN niet meer kan betalen. L-mobi maakt gebruik van dat netwerk.

In Nederland hebben drie providers een eigen netwerk: KPN, Odido (voorheen T-Mobile) en Vodafone. Andere providers maken tegen betaling gebruik van de netwerken van deze drie grote aanbieders. Ze maken daarvoor afspraken met KPN, Odido of Vodafone.

L-mobi heeft sinds de start in 2020 afspraken met KPN over de prijs voor het gebruik van hun netwerk, zegt directeur Ruben Thiru tegen de NOS. De provider wilde met KPN in de daaropvolgende jaren nieuwe afspraken maken over de tarieven, omdat deze volgens hem te hoog zouden zijn. Maar KPN ging er volgens de directeur niet in mee.

Tot gisteravond zijn er onderhandelingen gevoerd, maar dat heeft wat L-mobi betreft geen werkbaar resultaat opgeleverd. De provider kan per vandaag geen gebruik meer maken van het KPN-netwerk. De provider ziet zich genoodzaakt om met zijn dienstverlening te stoppen.

3200 klanten

L-mobi had 3200 klanten. Zij kunnen nu niet meer gebruik maken van het mobiele netwerk. Als ze niet overstappen naar een andere provider, raken ze ook hun 06-nummer kwijt. L-mobi adviseert zijn klanten om over te stappen naar een andere provider en nummerbehoud aan te vragen. Er is nog geen duidelijkheid over wat er gebeurt met het resterende tegoed van klanten.

"Ik huil voor mijn klanten, mijn hoofd brandt", zegt directeur Thiru tegen de NOS. Volgens hem vraagt KPN onredelijke tarieven voor het gebruik van het netwerk, die veel hoger zijn dan de tarieven die bijvoorbeeld KPN-zusterbedrijf Simyo moet betalen.

"De grote drie providers hebben een monopolie, ze geven weinig ruimte aan bedrijven met een kleine portemonnee", zegt Thiru. Hij noemt het een trend dat "goedkope aanbieders worden opgekocht of worden weggedrukt uit de markt".

Klacht bij waakhond

L-mobi zegt daarover een klacht te hebben ingediend bij waakhond ACM en een petitie te hebben aangeboden bij de Tweede Kamer. Ook heeft de provider nog een rechtszaak lopen tegen KPN. Afspraken maken met een andere grote provider die een netwerk heeft, was volgens Thiru op korte termijn niet mogelijk.

KPN laat in een reactie weten de situatie vervelend te vinden voor klanten. Verder wil de provider nog niet reageren vanwege de rechtszaak die nog loopt.