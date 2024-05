Zeker vier doden na instorten strandclub met restaurant op Mallorca

Op Mallorca zijn zeker vier mensen om het leven gekomen nadat het dak van een strandclub instortte. Op de verdieping eronder zat een restaurant, waar op dat moment mensen dineerden. Hulpdiensten zoeken naar slachtoffers onder het puin.

Er is onduidelijkheid over het aantal gewonden. Spaanse media spraken aanvankelijk over 27, maar later werd dat aantal naar beneden bijgesteld. Het gaat volgens de laatste berichten minimaal om zestien gewonden. Een aantal van hen zou er slecht aan toe zijn.

Het deels ingestorte pand is de Medusa Beach Club in Ses Cadenes, in de buurt van de luchthaven van de hoofdstad Palma de Mallorca. De strandclub ligt aan een boulevard, waar veel toeristen komen.

Druk

Volgens de krant El Mundo kwam het dak rond 20.30 uur naar beneden en was het druk in het gebouw. De Spaanse krant El País meldt dat het glazen dak van de cocktailbar op de eerste verdieping van het pand naar beneden kwam. De vloer op de begane grond zou het vervolgens hebben begeven onder het gewicht van het glas en puin. Onder die vloer zit een kelder.