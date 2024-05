Zeker vier doden na deels instorten horecazaak op Mallorca

Op Mallorca zijn zeker vier mensen om het leven gekomen nadat het dak van horecazaak deels instortte. De slachtoffers zijn een man en drie vrouwen, melden Spaanse media. Hulpdiensten zoeken naar slachtoffers onder het puin.

Er is onduidelijkheid over het aantal gewonden. Spaanse media spraken aanvankelijk over 27, maar later werd dat aantal naar beneden bijgesteld. Het gaat om minimaal zestien gewonden. Zeker zeven van hen zijn er zeer slecht aan toe en worden behandeld in verschillende ziekenhuizen op het eiland.

Het deels ingestorte pand is de Medusa Beach Club in Ses Cadenes, in de buurt van de luchthaven van de hoofdstad Palma de Mallorca. De strandclub ligt aan een boulevard, waar veel toeristen komen. De oorzaak van de instorting wordt nog onderzocht. De autoriteiten hebben drie dagen van rouw afgekondigd.