VN stemt in met internationale herdenkingsdag voor de genocide in Srebrenica

Vanaf dit jaar wordt 11 juli de internationale herdenkingsdag voor de genocide in Srebrenica. Daar heeft de VN een resolutie over aangenomen.

Bijna dertig jaar geleden viel het Bosnisch-Servische leger de VN-enclave binnen, terwijl Nederlandse militairen van Dutchbat het gebied namens de VN moesten beschermen. Meer dan 8000 Bosnische moslims werden vermoord in de veilige zone waar ze naartoe waren gevlucht. Het was de grootste georganiseerde volkerenmoord in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

De resolutie, die werd geïnitieerd door Duitsland en Rwanda, is bedoeld om de massamoord op de Bosnische moslims te erkennen en het belang van herdenking te onderstrepen. "Nooit meer", benadrukte de Duitse VN-ambassadeur. Bij de stemming waren 83 andere landen voor, 19 landen waren tegen. 68 landen hebben zich onthouden van stemming.

Veel nabestaanden en slachtoffers zien de stap van de VN als een historisch moment. Zeker omdat de bewezen genocide door Bosnische Serviërs in Servië wordt ontkend.

De resolutie schildert Servië af als een "genocidale staat", stelt het land. De Servische regering was dan ook fel tegen de herdenkingsdag. Servische media benadrukken dat het aantal onthoudingen en tegenstemmen samen groter is dan het aantal voorstemmen.

Verdeeldheid

De stemming komt op een moment dat Bosnië, waar drie grote bevolkingsgroepen leven, nog altijd zeer verdeeld is. De Bosniakken (moslims) en de Bosnische Kroaten (katholieken) wonen veelal in de deelrepubliek Federatie van Bosnië-Herzegovina. De Bosnische Serviërs (orthodox-christelijk) wonen in de andere deelrepubliek, de Servische Republiek.

President Dodik voert in zijn Servische Republiek een openlijke afscheidingspolitiek. Op X dreigde hij na de stemming met het opsplitsen van Bosnië. "Het enige wat voor ons overblijft is om goede buren te blijven en in vrede uit elkaar te gaan." Ook de Servische president Vucic was tegen de resolutie en claimt dat een herdenkingsdag instabiliteit in de regio zal veroorzaken.

De Serven werden tijdens de stemming gesteund door onder meer Rusland en China. De meeste westerse landen, ook Nederland, stemden voor de herdenkingsdag.