FC Utrecht vecht zich naar finale play-offs, seizoen Sparta zit erop

In navolging van Go Ahead Eagles heeft FC Utrecht beslag gelegd op een plek in de finale van de play-offs om een plek in de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van coach Ron Jans versloeg Sparta Rotterdam na een sterke tweede helft met 3-1 in de Galgenwaard.

Eerder vanavond was Go Ahead in Nijmegen verrassend te sterk voor NEC (1-2), de nummer zes van het reguliere seizoen. De finale wordt zondag 26 mei in Utrecht gespeeld.

Sparta op voorsprong, comeback Utrecht

In het duel tussen de nummer zeven (FC Utrecht) en nummer acht (Sparta) van het reguliere seizoen was het Sparta dat in de aantrekkelijke eerste helft de beste kansen kreeg. Een schot van Koki Saito ging net over en Utrecht-keeper Vasilis Barkas keerde een kopbal van Metinho.

In de 38ste minuut kwam Sparta op voorsprong. Tobias Lauritsen kopte de bal uit een hoekschop van Jonathan de Guzman in de verre hoek. Ryan Flamingo maakte er al snel 1-1 van: hij gaf bij een kopbal van Hidde ter Avest het beslissende knikje.