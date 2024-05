Farioli kon Ajax niet weerstaan: 'Dit is meer dan een droom'

Na een rampseizoen en een vijfde plaats in de eredivisie krijgt Farioli de taak om Ajax weer de weg omhoog te laten vinden. Kroes verwacht geen wonderen van de 35-jarige Italiaan. "Hij kan niet toveren. We worden niet zomaar kampioen. Dat is niet realistisch."

"We zijn hier niet om wonderen te verrichten", zegt Farioli. "We zijn hier om hard te werken. Natuurlijk willen we resultaten zien, maar de basis is hard werken."

Veel zal ook afhangen van de ontwikkelingen in de komende transferzomer. "We doen het samen", lijkt Kroes te verwijzen naar het solistische optreden van zijn voorganger Sven Mislintat in de vorige transferzomer. "Geen one-man-show meer in Amsterdam. Het wordt een collectief."

"Er liggen veel uitdagingen, maar ik kijk ernaar uit", zegt Farioli.