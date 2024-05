Volleyballers buigen tegen Turkije achterstand om en winnen tweede Nations League-duel

Zo zorgde Oranje een dag na de thriller tegen Slovenië opnieuw voor vermaak. De ploeg begon goed aan de partij, maar gaf de eerste set halverwege volledig uit handen. Ook in de tweede set werden de volleyballers halverwege verrast door een sterke periode van de Turkse ploeg.

Comeback

Met de 2-0 achterstand zag het er niet goed uit voor Oranje. Maar op het moment dat het ertoe deed, zorgden de volleyballers ervoor dat ze de controle eens niet verloren. Oranje behield een comfortabele voorsprong van zo'n zeven punten, waarmee de derde set overtuigend werd gewonnen.

Het bleek de ommekeer in de partij. Oranje dwong op wilskracht een beslissende set af en was daarin simpelweg de betere. Het eerste punt was nog voor Turkije, maar de Nederlandse volleyballers kwamen daarna niet meer in de problemen.