Nederland naar Brussel met plan om onnodig hoge supermarktprijzen tegen te gaan

Nederland dient morgen samen met zeven andere EU-landen in Brussel een plan in dat een einde moet maken aan te hoge winkelprijzen. De landen willen dat producenten winkeliers niet langer kunnen verbieden om in andere lidstaten hun inkopen te doen. Door deze zogenoemde territoriale leveringsbeperkingen zijn de prijzen in winkels onnodig hoog, menen de acht lidstaten.

Het initiatief komt van demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Zij stelt met collega's uit België, Denemarken, Griekenland, Kroatië, Luxemburg, Slowakije en Tsjechië dat de huidige inkoopbeperkingen leiden tot onnodig hogere prijzen in de supermarkt en een beperkter aanbod van producten. Winkeliers maken door duurdere inkoop ook minder marges. "Dat wringt, zeker in tijden van hoge prijzen", concludeert Adriaansens.

In november bleek uit een onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat diverse fabrikanten en leveranciers het meer dan de helft van de grote inkopers verbieden om in andere EU-landen inkopen te doen voor een lagere prijs. Wie die dit toch probeert, kan als straf uiteindelijk helemaal niets meer geleverd krijgen.

Gevolg is dat Nederlandse winkels en consumenten duurder uit zijn. Bij 1 op de 25 goederen zou de inkoopprijs gemiddeld 10 procent lager kunnen uitpakken als winkeliers het in een ander EU-land kunnen inkopen.

In het onderzoek zeiden ruim 300 bedrijven tegen dezelfde problemen als groothandels aan te lopen. Alle zeven grote supermarkten, waaronder marktleiders Jumbo en Albert Heijn, verklaarden vooral geen A-merken in andere Europese landen te kunnen inkopen. Ook doe-het-zelfzaken, drogisterijen en online platforms verklaarden er hinder van te ondervinden.

Boetes

In Brussel overlegt morgen de Raad voor Concurrentievermogen. Adriaansens erkent dat het op voorhand geen gelopen race is. Zij hoopt wel op meer steun voor het plan van acht kleinere lidstaten. "Uit gesprekken met collega-ministers blijkt dat bovenop de acht landen nog meer EU-lidstaten het probleem herkennen. Dus ik heb er vertrouwen in dat de aankomende, nieuwe Europese Commissie met brede steun snel hiermee aan de slag kan."

Al dan niet toevallig werd het bedrijf Mondelez vandaag nog zwaar bestraft door de Europese Commissie omdat inkopers van winkels niet overal in de EU de producten van de Amerikaanse chocoladeproducent mogen inkopen. Hiervoor kreeg Mondelez, het moederbedrijf van merken als Milka, Côte d'Or en Toblerone, een boete van 337,5 miljoen euro opgelegd.

Het bedrijf had onder meer de verkoop van bepaalde producten in Nederland stopgezet om te voorkomen dat die in België terecht zouden komen, waar ze tegen een hogere prijs werden verkocht. Op een persconferentie in Brussel kondigde Eurocommissaris Vestager van Mededinging aan dat meer producenten boetes kunnen verwachten voor het belemmeren van de interne markt in de EU.