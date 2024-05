EU werkt aan verbod op doorvoer van Russisch vloeibaar gas

De lidstaten van de Europese Unie onderhandelen over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De belangrijkste maatregel is gericht tegen de overslag van Russisch vloeibaar gas (lng). De doorvoer van dit gas via Europa naar derde landen moet verboden worden. Net als bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe lng-projecten in Rusland.

Het aanpakken van Russisch vloeibaar gas moet de volgende zet van de EU worden om de Russische inkomsten uit fossiele brandstoffen af te knijpen. Na de Russische invasie van Oekraïne daalde vanwege alle sancties de import van Russisch gas dat via pijpleidingen in Europa arriveert. Maar de import van vloeibaar gas uit Rusland nam juist toe.

Vorig jaar importeerde Europa hiervan iets meer dan 23 miljard kubieke meter volgens berekeningen van het Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van het jaar voor de invasie.

Het overgrote deel van dit gas was voor eigen gebruik, maar ongeveer een kwart werd via Europese havens doorgevoerd naar landen buiten de EU met name China en India. De nieuwe sancties moeten deze overslag stoppen.