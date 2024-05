Go Ahead verrast NEC in play-offs, fout Cillessen wordt thuisploeg fataal

Waar de Eagles steeds beter werden en meer kansen kregen in de tweede helft, sloeg NEC toe. Uit een voorzet van Rober González kopte Kodai Sano raak.

Ommekeer in slotfase

Go Ahead kon zich herstellen van die teleurstelling en kwam met een gelukje in de 77ste minuut op gelijke hoogte. NEC-verdediger Mathias Ross schoot de bal tegen Finn Stokkers, waarna Cillessen de gelijkmaker niet meer kon voorkomen.

Nadat Cillessen van dichtbij een tweede Eagles-goal van Jakob Breum had voorkomen, ging de ervaren doelman even later in de fout. Na een vrije trap van Philippe Rommens sprong Mats Deijl de lucht in zonder de bal te raken en Cillessen was daar zo door verrast dat de bal over hem heen in het doel stuiterde.

Daarmee eindigde het seizoen van de wederopstanding van Cillessen en een historisch goed jaar van NEC in mineur. Voor Go Ahead, dat het reguliere seizoen als negende eindigde, wacht nog een finale.