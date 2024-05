Grote antiterreurtraining moet jihadisten weghouden van West-Afrikaanse kust

Maar die strijd kan niet gewonnen worden op het slagveld, zegt Muqthar. "In de Sahel hebben we gefaald, we hebben onze reactie op terreur te veel gemilitariseerd. We moeten jeugdwerkloosheid aanpakken, de staat sterker maken in de grensgebieden en lokale conflicten aanpakken. Zoals hier in het noorden van Ghana waar etnische groepen vechten over landeigendom. Instabiliteit is een voedingsbodem voor gewelddadig extremisme."

Dat de Verenigde Staten de Flintlock-oefening blijven organiseren, komt omdat het Westen zich zorgen maakt over de groeiende terreur in West-Afrika, zegt de Amerikaans majoor Adam Demarco, planner van Flintlock. "Wat er in West-Afrika gebeurt heeft impact op de hele wereld, of we het nu over handel hebben of over migratie. Al die dreigingen komen samen in deze regio en de dreiging komt steeds verder omlaag."

Lessen uit het verleden

Hij zegt dat ze lessen geleerd hebben uit het verleden. "Aanvallen uitvoeren is makkelijk, maar we praten ook over hoe je de bevolking veilig houdt. Hoe je laat zien dat je er bent voor hun veiligheid zodat ze je vertrouwen, want als je dat niet doet, kan je een land verder destabiliseren."

Ook belangrijk: dat speciale eenheden uit verschillende landen vertrouwen in elkaar hebben. Senegalezen en Ivorianen tijgeren over de grond en moeten kijken wat de vijand doet in een dorpje verderop. In de bosjes verscholen turen ze door verrekijkers.

"We werken aan de relaties van de Afrikaanse troepen onderling", zegt de Amerikaanse eerste sergeant Correll. "Vier of vijf landen slapen samen in volle barakken. Het gaat er ook om dat ze elkaar beter leren kennen, zodat ze elkaar weten te vinden als er hulp nodig is."