Jan Timman (72) doet na achttien jaar weer mee aan NK schaken

Een illustere naam in het Nederlandse schaken neemt weer plaats achter het bord. Grootmeester Jan Timman (72), negenvoudig nationaal kampioen, gaat weer meedoen met het NK. Dat bevestigt de Nederlandse schaakbond. In 2006 deed Timman voor het laatst mee aan het Nederlands kampioenschap. In 1996 veroverde hij zijn laatste nationale titel.

Het staat er echt op de lijst met lijst met zestien deelnemers die de schaakbond KNSB bekend heeft gemaakt: 'Jan Timman'. Hij zal op 6 juli meedoen aan het NK. Ook voormalig nationaal kampioenen Max Warmerdam en Erwin l'Ami nemen aan het bord plaats. Net als een andere favoriet Benjamin Bok.

De regerend nationaal kampioen Anish Giri en Jorden van Foreest, de hoogst geplaatste Nederlanders op de wereldranglijst, zijn er niet bij.

Timman is al jaren niet meer actief als schaker op het hoogste niveau. Af en toe kwam hij de laatste jaren in actie tijdens demonstratiepartijen of op regionale toernooien. In 2015 was Timman voor het laatst actief op het Tata Steel-schaaktoernooi, het prestigieuze toernooi dat hij twee keer in zijn carrière won.

Lange tijd was Timman, die het schaken naar eigen zeggen nog actief volgt, met zijn zege in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van het toernooi, totdat Jorden van Foreest in 2021 de titel veroverde. Tot Timmans vreugde. "Ik heb alles gekeken", zei Timman destijds. "Dat de 21-jarige Van Foreest won is verrassend, en een heel gelukkige omstandigheid."

Nu mag Timman het weer zelf laten zien op het hoogste nationale niveau. Op het NK, dat van 6 tot en met 13 juli in voetbalstadion Galgenwaard van FC Utrecht wordt gespeeld.