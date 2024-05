Ajax maakt komst Farioli bekend, Italiaan tekent voor drie jaar

Farioli neemt zijn landgenoot Daniele Cavalletto (47) en de Spanjaard Felipe Sanchez Mateos (38) mee als assistenten. De 41-jarige Dave Vos, nu nog hoofdtrainer van Jong Ajax, zal gaan fungeren als eerste assistent. Oud-keeper Jelle ten Rouwelaar wordt de nieuwe keeperstrainer.

'Ajax terugbrengen naar de plek waar het hoort'

Na een rampseizoen en een vijfde plaats in de eredivisie krijgt Farioli de taak om Ajax weer de weg omhoog te laten vinden. "Ik ben mij bewust van het feit dat er een hoop werk te doen is, maar we zijn al begonnen met de voorbereiding", stelt de Italiaan. "We willen geen tijd verliezen en ons nu al klaarmaken voor de start van het seizoen, om Ajax terug te brengen naar de plek waar het hoort."

Het aantrekken van een nieuwe trainer was de eerste belangrijke opdracht van de nieuwe technisch directeur Alex Kroes. "Francesco is een trainer die gepassioneerd met zijn vak bezig is, die alles tot in detail doordenkt en zijn gedachten goed kan overbrengen op zijn ploeg", aldus Kroes. "Wij zijn erg enthousiast geworden door de gesprekken die we met hem voerden."