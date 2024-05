Macron zet omstreden wet Nieuw-Caledonië op een lager pitje na rellen

De Franse president Macron kondigt aan de omstreden hervorming in Nieuw-Caledonië niet direct en "met geweld" door te zullen zetten. De president bezoekt het eiland om te proberen de hevige rellen en politieke onrust daar een halt toe te roepen. Het al ruim een week onrustig op de eilandengroep, die onderdeel is van Frankrijk.

De inheemse bevolking van het eiland, de Kanaken, zijn woedend over de Franse plannen om meer Fransen die minimaal tien jaar in Nieuw-Caledonië wonen stemrecht te geven.

Het parlement heeft ingestemd met dat plan, dat tot gevolg heeft dat meer Franse bewoners van de eilanden stemrecht zullen krijgen. Dit zou ten koste gaan van de invloed van de inheemse bevolking. Binnen een maand wordt een rapport opgesteld over de wet.

"Ik beloof plechtig dat deze hervorming niet direct doorgevoerd zal worden. We zullen onszelf een aantal weken geven om de rust terug te laten keren, en daarna verder te gaan met het gesprek", zei Macron vandaag.

TikTok-verbod blijft

Ook kondigde hij aan dat de extra politie en gendarmes die in Nieuw-Caledonië actief zijn, zullen blijven "zo lang als nodig. Zelfs gedurende de Olympische Spelen." Macron sprak verder over het geven van noodhulp en maatregelen om te helpen bij de wederopbouw van scholen en openbare gebouwen.

De Conseil d'Etat, het belangrijkste rechtsorgaan in Frankrijk, heeft vandaag geweigerd om het tijdelijke verbod op TikTok in Nieuw-Caledonië in te trekken. Franse autoriteiten sloten de app af omdat relschoppers die zouden gebruiken om onlusten te organiseren.