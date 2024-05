Van Aert kan rentree niet opluisteren met ritzege in Ronde van Noorwegen

Wout van Aert heeft zijn rentree in het wielerpeloton niet kunnen opluisteren met een ritzege. De Belgische renner van Visma-Lease a Bike kwam in de eerste etappe van de Ronde van Noorwegen als zestigste over de finish, op bijna drie minuten van winnaar Thibau Nys.

Van Aert kwam 75 dagen geleden hard ten val in Dwars door Vlaanderen. Hij liep daarbij meerdere botbreuken op. Drie weken later stapte hij voor het eerst weer op de fiets.

De etappe van donderdag, met start en finish in Voss, had meteen een aankomst bergop. De ritzege ging naar landgenoot Nys, die Ådne Holter (tweede) en Axel Laurance (derde) achter zich liet. Bart Lemmen eindigde als vierde.

Maagproblemen

Timo Roosen zat in de kopgroep, maar moest zijn medevluchters op de eerste klim van de middag lossen. De 31-jarige Brabander haakte vervolgens ook snel af in het peloton en reed de etappe uiteindelijk niet uit. Op sociale media meldde zijn ploeg dsm-firmenich PostNL dat hij kampte met maagproblemen.