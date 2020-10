Ter Mors wint 1.500 meter, Wüst voor het eerst sinds 2005 niet op NK-podium

Jorien ter Mors is bij de Daikin NK afstanden voor de vierde keer Nederlands kampioene geworden op de 1.500 meter. De 30-jarige schaatsster was in een rechtstreeks duel net iets sneller dan Antoinette de Jong, die het zilver veroverde: 1.55,50 om 1.55,98.

Melissa Wijfje, de Nederlands kampioene van vorig jaar, eindigde als derde in Heerenveen. Ze klokte 1.56,66. Wereldkampioene Ireen Wüst stond voor het eerst sinds 2005 niet op het podium van de 1.500 meter. Ze werd met 1.56,72 vierde.

"Dat is uiteraard niet waar ik op had gehoopt", vertelde Wüst na de race. "Als ik aan een kampioenschap sta, wil ik meedoen om de titels. Maar ja, ik moet het ermee doen. Uiteindelijk scheelt het niet veel met Wijfje, dus het is ook geen groot drama."