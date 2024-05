Norris gelooft in de wereldtitel, maar Verstappen kijkt niet naar de concurrentie

Norris heeft weliswaar, na 7 van de 24 races, een achterstand van zestig punten op Verstappen. Hij is de nummer vier in de WK-stand achter de drievoudig wereldkampioen, Charles Leclerc (Ferrari) en Sergio Pérez (Red Bull Racing). Maar Norris droomt groot en spreekt die dromen uit.

"Ik ben er wel klaar mee dat we onderschatten wat we als team kunnen bereiken. We gaan er positief in, we zijn bezig aan een goede serie (een tweede, eerste en tweede plaats in de laatste races, red.) en ik zie niet in waarom we die niet kunnen voortzetten in Monaco."

'Logisch dat hij er zo over denkt'

Verstappen begrijpt waar Norris' vertrouwen vandaan komt. "McLaren heeft duidelijk een heel grote stap gezet. Na de laatste races is het logisch dat hij er zo over denkt, ook al staan ze best wat punten achter. Als je begint te winnen, kun je het snel omdraaien."

"De laatste twee, drie wedstrijden is Lando mijn grootste concurrent, maar in de Formule 1 kunnen dingen heel snel veranderen. Ik denk daar niet eens aan. Ik focus me op mezelf en het team. Wie dan de concurrent is, maakt niet uit."