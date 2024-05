Amsterdammer opgepakt voor explosies in Alkmaar

De politie heeft een man opgepakt die mogelijk betrokken is bij verschillende explosies in Alkmaar. De aangehouden 23-jarige Amsterdammer zou op zijn minst een belangrijke tussenpersoon zijn. Hij is in chatgroepen bekend onder het pseudoniem 'Klaas Vaak', meldt de politie.

Bij het doorzoeken van een woning in Amsterdam werden 294 cobra's gevonden en inbeslaggenomen. Dat zware vuurwerk wordt volgens de politie vaak gebruikt voor aanslagen op woningen.

Vorige week werd in hetzelfde onderzoek een 19-jarige Amsterdammer opgepakt, die online actief was onder de naam 'Willem K'. Hij zit nog altijd vast.

Schade en onrust

Begin dit jaar kreeg Alkmaar te maken met een reeks explosies. Dat was dat een gevolg van een langlopend conflict tussen verschillende criminele groepen, denkt de politie.

De explosies zorgden voor schade en veel onrust onder inwoners. Sommige buurten werden aangewezen als veiligheidsrisicogebied waar de politie zonder aanleiding mensen kon fouilleren. Ook zijn er extra veiligheidscamera's geplaatst.

In het onderzoek zijn al zeventien mensen aangehouden. Een groot deel van hen wordt verdacht van het plaatsen van de explosieven bij woningen.

Opdrachtgevers

In de tv-programma's Opsporing Verzocht en het regionale Bureau NH gaf de politie uitleg over criminele netwerken. De jongens die de explosieven plaatsen, zijn meestal tussen de 14 en 20 jaar. Voor het plegen van een aanslag wordt hen een paar duizend euro beloofd, maar in de praktijk krijgen ze een stuk minder.

De jonge uitvoerders komen in beeld, de opdrachtgevers blijven vaak buiten schot. Met de aanhoudingen van 'Klaas Vaak' en 'Willem K.' hoopt de politie enkele opdrachtgevers te hebben opgepakt.