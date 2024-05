NOC*NSF: 'Plannen coalitie grootste kaalslag ooit in Nederlandse sport'

"Dan hebben we het over een besparing van 30 miljoen euro per jaar", berekent Van den Tweel. "En dat over een periode van een aantal jaren, als het aan deze vier politieke partijen ligt. Dat gaat over sportaccommodaties en buurtsport. In iedere stad, dorp en wijk gaan de mensen daar echt de gevolgen van ondervinden. Dit gaat ten koste van de infrastructuur van de sport."

Draconische bezuinigingen

"Op de korte termijn zal de breedtesport het meest merken van deze maatregelen, wanneer die worden ingevoerd. Accommodaties komen onder druk te staan. Verenigingen en bonden kunnen hun werk niet meer goed doen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen daar ook ontslagen plaatsvinden als deze draconische bezuinigingen doorgaan."

"En dat terwijl in het akkoord op hoofdlijnen staat te lezen dat sporten en bewegen ongelofelijk belangrijk zijn voor een vitaal en gezond Nederland", vervolgt Van den Tweel. "We waren heel blij met die woorden, omdat daar al jaren geen sprake van was geweest. In het fundament daaronder, stuiten we op het tegenovergestelde."