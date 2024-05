Jumbo kondigt reorganisatie aan, kantoorbanen op de tocht

Supermarktketen Jumbo heeft een reorganisatie aangekondigd. Het bedrijf gaat zijn kantoren anders indelen, waardoor banen zullen verdwijnen. Om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat is nog niet bekendgemaakt. Dat wil het bedrijf in een later stadium delen.

De reorganisatie is onderdeel van de nieuwe koers die Jumbo sinds een half jaar vaart onder de nieuwe directeur Ton van Veen. Hij wil dat Jumbo staat voor lage prijzen, een groot assortiment en goede service.

Om dat te bereiken moet de kantoorstructuur volgens hem op de schop. "We zijn de afgelopen jaren flink gegroeid, waardoor onze organisatie complexer is geworden", zegt Van Veen in een verklaring. Dat komt de ondersteuning van winkels niet altijd ten goede, meent hij. "Dat we onze kantoororganisatie gaan afslanken en het aantal arbeidsplaatsen zal afnemen, is helaas onvermijdelijk."

Nieuwe directeuren

De leiding van Jumbo wil de plannen voor de zomer hebben uitgewerkt en voorleggen aan de ondernemingsraad. Geeft de raad groen licht, dan wil het bedrijf de reorganisatie na de zomer doorvoeren.

Jumbo wil ook twee nieuwe directeuren gaan aanstellen. Wibo van Wijk wordt verantwoordelijk voor de inkoop van de supermarktketen en Jurrie van Rooijen wordt benoemd tot technologisch directeur. Hij was eerder dertien jaar technisch directeur van webwinkel Bol.com.

Pittig jaar

Vorig jaar was een pittig jaar voor Jumbo. Het supermarktconcern zag de winst enorm teruglopen, naar 22 miljoen euro. Dat is ruim 70 procent lager dan de winst in 2022. Jumbo heeft last van allerlei kosten die zijn gestegen en van veel winkeldiefstal. Dat kost de keten 1 procent van de omzet, zo'n 100 miljoen euro.

Jumbo nam eerder maatregelen om het aantal diefstallen terug de dringen. Zo staan er in de winkels borden die mensen erop wijzen dat ze een boete riskeren als ze iets niet afrekenen. Daarnaast zijn er slimmere steekproeven bij de zelfscankassa's ingevoerd en experimenteert Jumbo met de inzet van slimme camera's.

Ook het bestuur heeft een roerige tijd achter de rug. Topman Frits van Eerd werd in september 2022 aangehouden in een witwasonderzoek. Hij stopte daarna als bestuursvoorzitter, in eerste instantie tijdelijk. In maart 2023 werd zijn vertrek definitief. Hij droeg het stokje over aan Van Veen, die voorheen financieel topman was bij Jumbo.