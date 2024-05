Nadal begint met kraker tegen Zverev op waarschijnlijk laatste Roland Garros

Rafael Nadal krijgt in de eerste ronde van Roland Garros meteen een flinke kluif te verwerken. De veertienvoudig winnaar doet waarschijnlijk voor de laatste keer mee in Parijs en mag het op gaan nemen tegen Alexander Zverev.

De statistieken spreken wel in het voordeel van de Spanjaard, want Nadal won zeven van de tien ontmoetingen met de Duitse nummer vier van de wereld. Zverev kende wel een uitstekende generale repetitie voor Roland Garros. Afgelopen weekend won de Duitser het graveltoernooi van Rome.

Nadal, die heeft laten weten 2024 als zijn laatste jaar als proftennisser te zien, trof Zverev in 2022 voor het laatst. Toen was het decor ook Roland Garros. In de halve finale moest Zverev toen opgeven, waarna Nadal in de finale dankzij een zege op Casper Ruud zijn veertiende eindzege op het Parijse gravel opeiste.

Bij de loting donderdagmiddag rolde er nog een bijzondere partij uit de koker. Voormalig wereldtoppers Andy Murray en Stan Wawrinka treffen elkaar namelijk al in de eerste ronde.

Nederlanders

Tallon Griekspoor moet het opnemen tegen Mackenzie McDonald. Nederlands beste tennisser (ATP-27) speelde nog niet eerder tegen de Amerikaan, die 74ste staat op de wereldranglijst. Dat geldt niet voor Botic van de Zandschulp, die in tegenstelling tot Griekspoor wel zijn opponent een keer heeft getroffen.

Fabio Fognini (ATP-91) was twee jaar geleden op Roland Garros ook de tegenstander van Van de Zandschulp, die honderdste staat op de ranking. Na twee gewonnen sets van de Nederlander gaf de Italiaan in de derde set op.

Arantxa Rus is de enige Nederlandse vrouw die in actie komt in het enkelspel. Zij speelt tegen de Duitse Angelique Kerber, voormalig nummer één van de wereld.

De 36-jarige Kerber maakte dit seizoen haar rentree in de sport, nadat ze vorig jaar moeder is geworden. Kerber staat op dit moment 238ste op de wereldranglijst, Rus staat 49ste.