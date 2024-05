Griekspoor verslaat Shapovalov en treft binnen paar uur al Djokovic in Genève

Tallon Griekspoor heeft de kwartfinales van het graveltoernooi van Genève bereikt. In een partij over twee dagen was de tennisser in drie sets te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov: 6-7 (7), 7-6 (4), 6-3.

De als zesde geplaatste Nederlander mag vandaag meteen nog een keer de baan op. Dan neemt hij het in de volgende ronde op tegen nummer een van de wereld Novak Djokovic.

Griekspoor en Djokovic speelden drie keer eerder tegen elkaar en de Noord-Hollander wacht nog op zijn eerste zege. Bij de laatste ontmoeting, op het masterstoernooi van Parijs-Bercy in november, verloor Griekspoor in een spannende driesetter: 4-6, 7-6 (2), 6-4.

Regen spelbreker

Griekspoor (ATP-27) en Shapovalov (ATP- 123) stonden woensdag voor het eerst tegenover elkaar. Na een set zonder breekpunten, die na een tiebreak naar Shapovalov ging, leverde Griekspoor in set twee meteen op love zijn opslag in.

Bij een 0-3 tussenstand leek uitschakeling nabij, maar Griekspoor kwam langszij en vanwege regen werd het duel gestaakt.

Een dag later werd de wedstrijd hervat en was Griekspoor veel scherper dan zijn Canadese tegenstander. De Nederlander anticipeerde goed op de dropshots van Shapovalov, won de tiebreak en benutte de enige breekkans van de derde set.