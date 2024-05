Oranje-kandidaat Olij zelfverzekerd play-offs in: 'Mijn fouten op één hand te tellen'

"We gaan met een goed gevoel de play-offs in", vertelt Olij. "We hebben de afgelopen weken laten zien waar we als team toe in staat zijn."

Daarmee doelt Olij onder andere op de confrontatie met FC Utrecht op 12 mei. Toen hield hij zijn doel schoon en won Sparta in Stadion Galgenwaard met 0-1. Het leidt logischerwijs tot optimisme bij de Rotterdammers. "Ik heb er veel zin in", vertelt een zelfverzekerde Olij.

Voorselectie Oranje

De goede vorm van Olij is ook bondscoach Ronald Koeman niet ontgaan: hij heeft de Sparta-doelman opgenomen in zijn voorselectie voor het EK van komende zomer. Er zal nog een doelman moeten afvallen, want Koeman neemt er drie mee naar Duitsland.

Olij zat eerder dit jaar al bij de Oranje-selectie, maar rekent nergens op. "Ik zit niet in de positie om ervan uit te gaan dat je zomaar even bij de selectie zit. Ik heb al vanaf het begin aangegeven dat het niet normaal moet zijn dat je vanuit een club als Sparta bij Oranje zit."

Vanzelfsprekend is Olij wel blij met zijn uitverkiezing in de voorselectie. "Ik ben supertrots. Dit is een mooie erkenning en beloning voor datgene dat je al twee jaar laat zien."