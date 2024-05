Nieuwe kleur voor voetbalscheidsrechters: roze kaart voor hoofdletsel geïntroduceerd

Eerder dit jaar was de voetbalwereld in rep en roer over de blauwe kaart die geïntroduceerd zou worden, maar er uiteindelijk toch niet kwam. Nu wordt er alsnog een kleur toegevoegd aan het borstzakje van de voetbalscheidsrechters: deze zomer maakt de roze kaart zijn debuut.

Op de Copa América, het continentale toernooi van Zuid-Amerika, zal de roze kaart voor het eerst gebruikt worden. De scheidsrechter of vierde official zal deze laten zien in het geval van een hoofdblessure bij een speler. De roze prent betekent dan concreet dat een team een extra wissel gaat gebruiken.

Normaal gesproken mogen teams maximaal vijf keer wisselen, maar in het geval van een hoofdblessure krijgt een ploeg een 'gratis' extra wissel, ook wel een witte wissel genoemd. Dat is nu ook al het geval en daar komt dus geen verandering in.

Andere team krijgt ook extra wissel

Wat echter wel nieuw is: de tegenstander krijgt ook een extra wissel na inzet van een roze kaart. Volgens de CONMEBOL, de voetbalbond van Zuid-Amerika, wordt zo de eerlijkheid van het spel gegarandeerd. Een team zal immers minder snel een hoofdblessure veinzen voor een extra wissel als de tegenstander daarmee ook geholpen is.

Verder moet de teamarts binnen 24 uur na het inzetten van de roze kaart een "gedetailleerd rapport" uitbrengen over de toestand van de gewisselde voetballer.

De Copa América vindt van 20 juni tot en met 14 juli plaats in de Verenigde Staten. De finale valt dus op dezelfde dag als de eindstrijd van het Europees Kampioenschap.