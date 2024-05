Geen eremetaal voor judoka's op WK, Snippe en Kamps naar Spelen

De Nederlandse judoka's zijn op de voorlaatste dag van de WK in Abu Dhabi niet in de buurt van eremetaal gekomen. Wel plaatsten Jelle Snippe en Marit Kamps zich zo goed als zeker voor de Olympische Spelen.

Officieel maakt de judobond op 28 mei bekend welke Nederlandse judoka's naar de Spelen in Parijs gaan. Per gewichtsklasse is er één olympisch startbewijs beschikbaar.

Zwaargewicht (+100 kilogram) Snippe was met Jur Spijkers in een strijd verwikkeld voor een plek op de Olympische Spelen. Snippe had een voorsprong op de olympische ranking, maar Spijkers kon bij een goed WK-resultaat zijn rivaal voor het ticket voor Parijs achterhalen.

Beide judoka's kwamen bij de WK in Abu Dhabi de eerste ronde door, maar verloren hun tweede partij. Snippe boog voor nummer een van de wereld Temur Rachimov met waza-ari. Omdat Spijkers verloor van de Zuid-Koreaan Minjong Kim in dezelfde ronde kwam Snippes olympisch ticket niet meer in gevaar.

Stevenson grijpt naast ticket

Bij de vrouwen (+78 kilogram) was er een strijd gaande tussen Marit Kamps en Karen Stevenson. Kamps, die voor het WK een betere ranking had dan Stevenson, schopte het tot de achtste finales.

Doordat Stevenson (de nummer 20) verloor in de kwartfinales en ook niet won in de herkansing, blijft Kamps de beste Nederlandse in de zwaarste gewichtsklasse bij de vrouwen.

Michael Korrel, die zijn ticket voor Parijs al binnen had, verloor in de klasse tot 100 kilogram zijn eerste duel. De mondiale nummer zes, die twee keer WK-brons won, gaf een voorsprong weg tegen de Duitser George Udsilauri.

Simeon Catharina schopte het in dezelfde categorie tot de derde ronde. De Hagenaar had het in de eerste ronde lastig met de Belg Toma Nikiforov, kreeg een ronde later de zege cadeau van de Roemeen Asley Gonzalez. Daarna ging hij met waza-ari ten onder tegen de Canadees Kyle Reyes.