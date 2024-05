AfD wil af van eigen Europese lijsttrekker Krah

De Europese lijsttrekker van de rechts-radicale Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD), Maximilian Krah, komt steeds verder in het nauw. Zijn eigen partijgenoten in Brussel willen dat hij uit de overkoepelende Europese fractie wordt gezet. Dat berichten Duitse media, die het voorstel hebben ingezien.

Krah is onder vuur komen te liggen na een interview dat afgelopen weekend werd gepubliceerd in de Italiaanse krant La Repubblica. Hij zei daarin dat "niet iedere SS'er automatisch een crimineel was" en dat er "ook veel boeren onder de SS'ers waren". Zijn opvattingen worden gezien als bagatelliseren van het naziregime.

Gisteren werd al duidelijk dat Krah van zijn eigen partij geen campagne meer mag voeren voor de Europese verkiezingen die over twee weken gehouden zullen worden.

Nu wordt hij dus mogelijk uit de fractie Identiteit en Democratie van het Europees Parlement gezet. De AfD zit daarin met andere Europese radicaal-rechtse partijen. Ook de PVV maakt daar deel van uit.

Over de rol van de AfD is al langer onvrede. In Frankrijk heeft Marine Le Pen al laten weten dat haar partij na de verkiezingen niet meer in dezelfde fractie kan zitten als de AfD. Ze noemt de Duitse partij te radicaal. Ook de Deense Volkspartij, eveneens lid van de Europese radicaal-rechtse fractie, vond de uitspraken van Krah te ver gaan.

Krah heeft nog niet gereageerd op het voornemen van zijn fractie.