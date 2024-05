Kamerprijzen weer gestegen in studentensteden

De huurprijzen in studentensteden zijn gestegen. De prijzen van kamers en appartementen voor studenten stegen afgelopen jaar met respectievelijk 5,1 procent en 1,9 procent. Dat blijkt uit een rapportage van verhuurplatform Kamernet.

Ook is het aantal studenten dat reageert op woonruimte toegenomen. Elke beschikbare kamer trok gemiddeld 20 huurders, een toename van 10,3 procent. Voor appartementen nam het aantal gegadigden toe van 14 naar 17, een groei van 17,5 procent.

De kloof tussen vraag en aanbod wordt steeds groter constateert Djordy Seelmann, directeur van Kamernet. Volgens Kamernet zou er beleid moeten worden ontwikkeld om de beschikbaarheid van woningen te vergroten in plaats van te focussen op maatregelen zoals de Wet betaalbare huur.

"Het herbestemmen van bestaande ruimtes, zoals kantoorpanden of leegstaande gebouwen, naar woonruimtes is een zinvolle strategie die het aanbod vergroot en op lange termijn de betaalbaarheid kan verbeteren", aldus Seelmann.

Haarlem hoogste prijs per m2

De huurprijzen voor kamers zijn het hoogst in Haarlem. Met een prijs van 51 euro per vierkante meter krijgen huurders hier nog minder ruimte voor hun geld dan in de hoofdstad met 48 euro per vierkante meter. Ook in Utrecht en Den Haag betalen studenten hoge huren voor een kamer. Betaalbaarder wonen kan in steden als Wageningen, Enschede en Leeuwarden.

Appartementen zijn het duurst in Amsterdam (2056 euro per maand) en Haarlem (1740 euro). In Maastricht en Leeuwarden is een appartement budgetvriendelijker met gemiddeld respectievelijk 878 en 867 euro per maand.

Bijna de helft van alle door Kamernet onderzochte woningen wordt aangeboden door particulieren en 38 procent door huisgenoten.