Lopetegui nieuwe trainer West Ham na vertrek Moyes, ook Heitinga weg

Julen Lopetegui is de nieuwe trainer van West Ham United. De voormalig coach van onder meer Real Madrid, Sevilla en de Spaanse nationale ploeg begint aan zijn tweede karwei in Engeland.

Van november 2022 tot augustus 2023 was Lopetegui al coach van Wolverhampton Wanderers. Hij verliet de club drie dagen voor de start van de Premier League, na onenigheid met de clubleiding.

Ook bij zijn eerdere werkgevers diende de Spanjaard zijn contract niet uit. Kort na zijn het beëindigen van zijn spelerscarrière hield Lopetegui het tien duels vol als coach van Rayo Vallecano. Bij FC Porto, Real Madrid en Sevilla kostten tegenvallende resultaten hem zijn baan, ondanks het winnen van de Europa League in zijn eerste seizoen met Sevilla.

Als bondscoach werkte Lopetegui toe naar het WK 2018, maar na aankomst in Rusland werd hij twee dagen voor de openingswedstrijd tegen Portugal ontslagen, nadat bekend was geworden dat hij bij Real Madrid had getekend.

Ook Heitinga weg

Bij West Ham volgt Lopetegui nu de Schot David Moyes op, die na 4,5 jaar vertrekt bij Londenaren, die dit seizoen op de negende plek eindigden in de Premier League. In het kielzog van Moyes verlaat ook John Heitinga de club.