Sunak over verregende verkiezingsaankondiging: 'Ben geen mooiweerpoliticus'

"Het was wel een beetje nat", erkent de Britse premier Sunak een dag na zijn aankondiging dat het Verenigd Koninkrijk op 4 juli naar de stembus gaat. Het gaat deze ochtend in de Britse media niet alleen over die onverwacht korte termijn en het risico dat dat oplevert voor Sunak, maar ook over het natte pak dat hij haalde bij de aankondiging voor zijn ambtwoning in een regenbui.

Het begon met wat druppels op zijn revers, daarna ontstonden er natte plekken op zijn schouders en tegen de tijd dat zijn praatje van zeven minuten was afgelopen liep Sunak druipend weer 10 Downing Street in. "Things can only get wetter", grapte Daily Telegraph met een verwijzing naar het Labour-campagnelied Things can only get better - dat door demonstranten was opgezet tijdens de speech.

Kijk hier hoe Sunak een nat pak haalde: