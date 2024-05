Natte voorjaar ideaal voor naaktslak

De laatste weken lijken ze overal op te duiken: naaktslakken. De aanhoudende vochtigheid is volgens experts de hoofdoorzaak van de toename.

Bodemecoloog Hanneke Hietink ziet het grote aantal naaktslakken ook. "Dit jaar zijn het er echt heel veel", beaamt ze. "Het is constant vochtig door de vele regen en geen vorst, dat is de ideale omstandigheid voor de slak."

Ook slakkenexpert Hannco Bakker van Naturalis noemt de aanhoudende regen de hoofdoorzaak. "Maar ook het seizoen speelt een rol, dit is de ideale tijd van het jaar zo tussen de lente en de zomer in", legt hij uit. "De eitjes zijn gelegd in de lente en komen nu uit. Daardoor kruipen nu ook veel kleintjes rond."

Dat het er meer zijn dan in andere jaren komt volgens Hietink ook door een uitgedunde bodemecologie. De eitjes - waarvan een slak er wel driehonderd kan leggen - worden normaal ook opgegeten als ze nog in de bodem zitten. "Daar zit een enorme diversiteit aan biologie", legt ze uit. "Aan bacteriën, schimmels, mijten, aaltjes, noem maar op. En al die diversiteit knibbelt ook aan de eitjes."

Ook andere vijanden van de slak zijn er volgens de bodemecoloog minder. "De egel, de pad, de eend, ook daarin is een enorme afname te zien."

'Ze eten alles op'

Simon Eurlings heeft een moestuin in een volkstuinencomplex in Heerlen. "Aangevreten courgette, opgegeten pompoen, ook knoflook eten ze op", moppert hij. "Alles wat ik probeer te kweken eten ze op."

Veel mensen komen de naaktslak toch vooral tegen op het fietspad. "Door de regen ontstaan veel plassen. De weg is vaak een wat hoger gelegen plek die hard is, waar ze naartoe kruipen om te voorkomen dat ze verdrinken", legt Bakker uit.