337,5 miljoen euro boete voor moederbedrijf Milka

De Europese Commissie heeft het moederbedrijf van merken als Milka, Côte d'Or en Toblerone een boete opgelegd van 337,5 miljoen euro. Het Amerikaanse Mondelēz zou de handel in chocolade-, koekjes- en koffieproducten tussen de lidstaten belemmeren.

Zo probeerde het bedrijf de prijs in sommige Europese landen hoog te houden. "Dat is in strijd met de Europese concurrentieregels", zegt Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging.

De commissie stelde vast dat Mondelēz zich schuldig heeft gemaakt aan 22 concurrentiebeperkende overeenkomsten. Zo weigerde het chocoladebedrijf te leveren aan een tussenhandelaar in Duitsland om te voorkomen dat chocoladeproducten werden doorverkocht op het grondgebied van Oostenrijk, België, Bulgarije en Roemenië, waar de prijzen hoger waren.

Ook zou het bedrijf de verkoop van bepaalde chocoladerepen in Nederland hebben stopgezet om te voorkomen dat die in België terecht zouden komen, waar ze tegen een hogere prijs worden verkocht.