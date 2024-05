Radboud: mobiel uit de klas heeft positieve effecten, maar ook nadelen

Scholen kunnen zelf kiezen of ze telefoons verbieden. Het kabinet kwam vorig jaar wel met een dringend advies aan middelbare scholen om telefoons te weren, maar het is geen wettelijke verplichting. Hierdoor zijn er grote verschillen. De meeste scholen hebben telefoons in klaslokalen verboden, maar iets minder dan de helft van de scholen heeft ook voor een verbod gekozen op de schoolpleinen en in de gangen, onderzocht de Volkskrant eerder.