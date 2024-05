Vanavond op tv: Op zoek naar nieuw kabinet • Profielschets nieuwe premier • Frictie in radicaal-rechtse fractie Brussel

Op zoek naar een nieuw kabinet

Richard van Zwol moet op zoek naar ministers en staatssecretarissen voor een nieuw kabinet. Bij de uitwerking van het coalitieakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB is het uitgangspunt dat het nieuwe kabinet niet kan afwijken van de in het akkoord gemaakte afspraken. Wel moeten de te benoemen ministers allerlei afspraken nog gaan concretiseren in een regeerakkoord. En wat niet in het hoofdlijnenakkoord staat, is per saldo een vrije kwestie, zegt Geert Wilders.