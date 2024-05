Twee radicaal-rechtse kandidaten ontbreken bij lijsttrekkersdebat Brussel

Rond Identiteit en Democratie, met in hun gelederen partijen als het Duitse Alternative fur Deutschland en Vlaams Belang, is een "cordon sanitaire", een informele afspraak tussen de christendemocraten, de sociaaldemocraten, de liberalen en de groenen om niet samen te werken met de radicaal-rechtse partij.

Europees palingbeheer

In de praktijk betekent het dat ID weinig invloed heeft in het Europees Parlement. Zo kunnen ze bijvoorbeeld geen onderhandelaar worden of bestuursfuncties krijgen in commissies van het parlement. Ook moties die worden ingediend door ID krijgen in principe geen steun van de centrumpartijen.

Bij ECR, met in hun midden onder meer Fratelli d'Italia van de Italiaanse premier Meloni, ligt dat minder strikt. Zo voerde SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen namens het parlement onderhandelingen aan over verbetering van het Europese palingbeheer en Michiel Hoogeveen van JA21 over het overmaken van geld.

Toch zeggen de Europese sociaaldemocraten, de liberalen en groenen principieel niet samen te werken met ECR. Voor de christendemocraten ligt dat anders. Bij het vorige lijsttrekkersdebat in Maastricht zei Ursula von der Leyen samenwerking met ECR niet langer uit te sluiten. "Dat hangt vooral af van de samenstelling van het parlement na de verkiezingen", liet ze weten.

Principieel standpunt

Om opnieuw voorzitter van de Europese Commissie te worden moet een meerderheid van het Europees Parlement instemmen met de benoeming van Von der Leyen. Daarvoor zou ze de steun van de ECR hard nodig kunnen hebben. Maar die samenwerking leidt mogelijk wél tot een botsing met de sociaaldemocraten, de liberalen en de groenen, wiens steun ze ook nodig heeft.

Volgens Sarah de Lange, hoogleraar politiek pluralisme aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in extremisme, werkt het cordon sanitaire in het Europees Parlement maar ten dele.

"Het is belangrijk, omdat het de mogelijkheden van radicaal-rechts enigszins beperkt. Maar tegelijkertijd zijn ID en ECR helemaal niet bezig met samenwerking op het terrein van wetgeving. Ze willen de Europese Unie juist zo klein mogelijk maken en zijn veel meer gericht op het houden van speeches in debatten dan met het maken van wetten, daar geloven ze niet in. De centrumpartijen hebben sowieso al weinig overeenkomsten met deze partijen. Het is dus meer een principieel standpunt dan dat ze er in de dagelijkse praktijk echt veel aan hebben."