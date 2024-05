Van Kalmthout met 370 km/u in Indy500: uiterste precisie is vereist, alle 800 bochten

De laatste zondag van mei is traditioneel een feestdag voor de internationale autosport. Niet alleen vanwege de Grand Prix van Monaco in de Formule 1, maar ook vanwege 'The Greatest Spectacle in Racing', oftewel de Indianapolis (Indy) 500. Een race die in elk opzicht afwijkt van alle andere autosportevenementen.

Maar wat moet je precies kunnen om te winnen op de 2,5 mijl lange, ovale baan? De Nederlandse deelnemer Rinus van Kalmthout deelt alvast de belangrijkste les: "Je moet comfortabel zijn op zulke hoge snelheden. We rijden met een gemiddelde snelheid van 370 kilometer per uur. Als je de hele tijd op de limiet zit met de auto, ga je er een keer overheen in de 500 mijl. (804 kilometer, red.)"

"Je kan het vergelijken met een marathon, daar ga je ook niet sprinten in de eerste kilometer. Je moet goed je krachten bewaren voor het laatste gedeelte en zorgen dat je bij de eerste vijf of tien zit na de laatste pitstop", zegt Van Kalmthout, die in Amerika door het leven gaat als Rinus VeeKay.

Pijlsnel rechtdoor

De Indy 500 is een van de drie meest prestigieuze autoraces ter wereld, naast de GP van Monaco en de 24 uur van Le Mans. 33 coureurs rijden 200 ronden over de oval in Indianapolis. Dit in auto's die qua vorm lijken op F1-bolides, maar qua werking totaal afwijken.