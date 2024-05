'Live Nation/Ticketmaster in VS aangeklaagd vanwege macht op concertmarkt'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en verschillende Amerikaanse staten gaan vandaag Live Nation aanklagen. De concertorganisator zou samen met dochterbedrijf Ticketmaster te machtig zijn op de markt voor concertkaarten. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

In de zaak zal justitie beargumenteren dat Live Nation/Ticketmaster zo'n beetje een monopolie heeft op grote concerten van grote artiesten en dat die marktmacht misbruikt wordt. Justitie zou eisen dat Live Nation en Ticketmaster weer twee aparte bedrijven worden. Live Nation organiseert concerten, Ticketmaster regelt de kaartverkoop voor concerten.

Jarenlang onderzoek

Live Nation kocht Ticketmaster in 2010. De Amerikaanse autoriteiten gingen daar toen mee akkoord, onder de voorwaarde dat Live Nation concertzalen niet onder druk zou zetten om de ticketverkoop via Ticketmaster te laten gaan. Maar daar is dus wel sprake van, volgens de autoriteiten.

Justitie in de VS doet al jaren onderzoek naar de marktpositie van Live Nation/Ticketmaster. In 2022 was er veel te doen rond de verkoop van kaartjes voor de concerttour van Taylor Swift. Ticketmaster had grote technische problemen bij de voorverkoop van ruim twee miljoen kaarten. Er waren allerlei foutmeldingen, mensen stonden urenlang in online wachtrijen of werden daar zomaar uitgegooid. Veel consumenten klagen ook over extreem hoge prijzen en servicekosten voor concerten van grote artiesten.

Mojo

In Nederland heeft Live Nation ook veel macht. Concert- en festivalorganisator Mojo is namelijk ook eigendom van Live Nation en kaartjes voor Mojo-evenementen worden meestal via Ticketmaster verkocht. Consumenten klagen bijvoorbeeld dat Ticketmaster het moeilijk of onmogelijk maakt om tickets door te verkopen via concurrenten als Ticketswap.

Zo was er gedoe over Lowlandskaartjes die je alleen via Ticketmaster zelf kon doorverkopen en waarbij Ticketmaster tot wel 40 euro aan servicekosten verdiende. In 2016 zei de Autoriteit Consument & Markt dat er geen aanleiding was om verder onderzoek te doen naar de ticket(door)verkoop door Live Nation. "ACM concludeert dat de hoge prijzen worden veroorzaakt door vraag en aanbod in de markt", aldus de marktwaakhond toen.