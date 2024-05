Hongerstakers Universiteit Maastricht stoppen met actie

Alle overgebleven studenten van de Universiteit Maastricht (UM) die in hongerstaking waren, hebben hun actie beëindigd. Een week geleden begonnen zes studenten aan een hongerstaking. De actie was bedoeld om kracht bij te zetten aan hun eis dat de UM alle banden met Israël verbreekt. Drie hongerstakers haakten af, onder meer om gezondheidsredenen.

De laatste drie hongerstakers lieten vannacht weten dat ze ook zijn gestopt. Dat komt volgens hen door de "walgelijke" reactie van de UM "op de boodschap dat één van de hongerstakers erge gezondheidsproblemen heeft" en het gebrek aan actie vanuit de universiteit.

Schade

"De schade die de hongerstaking fysiek aanricht bij onze kameraden, overstijgt de schade die we hoopten te veroorzaken voor de universiteit", zeggen ze in een verklaring. Een van de hongerstakers viel zeker 5 kilo af in een week tijd, schrijft L1.

De demonstranten zeggen in hun verklaring dat ze nog steeds willen dat de universiteit de contacten met Israëlische instellingen verbreekt. "Dit is het moment om onze aanpak te verbreden", zeggen ze. Wat hun plannen zijn, is nog onbekend.

Actie beëindigd

Gisteren werd een actie bij een gebouw van de UM beëindigd. Ruim honderd mensen hadden het pand bezet. Ook verlieten de actievoerders toen het tentenkamp achter de faculteit sociaal-culturele wetenschappen. Volgens de universiteit ging dat vrijwillig, de demonstranten zijn het daar niet mee eens.

Beslissing

Vorige week voerde het college van bestuur overleg met de universiteitsraad over de banden met instellingen in conflictgebieden. De conclusie was dat gesprekken nodig zijn met instellingen die mogelijk betrokken zijn bij schendingen van internationaal recht. Zo'n gesprek kan consequenties hebben, aldus het college van bestuur.

De Universiteit Maastricht (UM) meldde eerder dat de universiteit deze week nog een beslissing neemt over het mogelijk verbreken van de banden met Israël. Het is nog onduidelijk of deze termijn gehaald wordt.