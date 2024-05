Kamer wil verbod op 'boete' voor terugleveren energie

De Tweede Kamer wil af van de 'boete' die steeds meer energiebedrijven opleggen aan particulieren die met zonnepanelen opgewekte energie terugleveren aan het stroomnet. Volgens de betrokken energiebedrijven zijn de kosten die verbonden zijn aan het terugleveren toegenomen en moeten die niet volledig worden verdeeld over alle klanten, maar moeten ze worden doorberekend aan klanten met zonnepanelen.

NSC-Kamerlid Postma zei in het NOS Radio 1 Journaal dat zo'n boete verboden moet worden en ze krijgt bijval van haar aanstaande coalitiegenoten PVV, VVD en BBB, een meerderheid dus in de Kamer. Postma vindt het gek "dat op het moment dat gas- en kolencentrales draaien, maar de zon schijnt en er veel duurzame energie is, juist die duurzame energie een prijskaartje krijgt".

'Gevaar dat huishoudens panelen uitzetten'

Volgens haar bestaat het gevaar dat huishoudens dan hun panelen even uitzetten en die energie niet aan het net terugleveren. Ze vindt dat energiemaatschappijen meer opnamecapaciteit moeten creëren als er meer stroom op de markt is.

Postma benadrukte dat veel mensen hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en meedoen aan de energietransitie.

Salderingsregeling verdwijnt

Overigens hebben de coalitiepartijen in het akkoord van vorige week afgesproken dat de salderingsregeling in 2027 in één keer verdwijnt. Via die regeling kunnen bezitters van zonnepanelen de stroom die ze terugleveren wegstrepen tegen de stroom die ze afnemen van het elektriciteitsnet.

Volgens Postma was altijd al duidelijk dat de salderingsregeling in de toekomst niet houdbaar is. Ze vindt de regeling eigenlijk niet eerlijk voor mensen die geen zonnepanelen op hun dak kunnen zetten. Ook kost deze methode de belastingbetaler veel geld, zei ze.

Demissionair minister Jetten had eerder een plan om de salderingsregeling in stappen af te bouwen, maar dat werd begin dit jaar door de Eerste Kamer verworpen. Als de Tweede Kamer de 'terugleverboete' inderdaad verbiedt, moet ook daar de Eerste Kamer nog mee instemmen.