Smartengeld voor familie Schumacher na AI-interview in Duits weekblad

Eerdere boete

De ophef volgde op eerdere mediaperikelen rond Schumacher. Zo werd een half jaar na zijn ongeluk zijn gestolen medisch dossier te koop aangeboden op internet en bood een anonieme fotograaf in 2016 voor 1 miljoen euro afbeeldingen aan van de coureur thuis in Genève.

Pijnlijk allemaal, vindt de familie, omdat Schumacher altijd gesteld was op privacy. "Privé is privé, zei hij altijd", legde zijn vrouw Corinna in 2021 uit in een documentaire. "Het is heel belangrijk voor me dat hij zijn leven in zo veel mogelijk privacy kan voortzetten. Michael beschermde ons altijd, en nu beschermen wij Michael."

In 2017 moest tabloid Bunte al eens een boete van 50.000 euro betalen toen het had geschreven over een "kerstwonder" dat Schumacher weer kon lopen. De familie bestreed dat en kreeg ook toen van de rechter gelijk.

AI onder vuur

De 55-jarige Schumacher is een van de succesvolste Formule 1-rijders aller tijden. Hij werd zeven keer wereldkampioen: vijf keer met Ferrari (2000 tot en met 2004) en twee keer met Benetton (1994 en 1995). Hij stopte in 2012 met racen.

De bekendmaking dat de Duitse rechter smartengeld heeft toegekend voor het AI-interview komt op een moment dat kunstmatige intelligentie toch al onder een vergrootglas ligt. Zo trok ChatGPT een stem terug die veel leek op die van Scarlett Johansson; de actrice had daarvoor samenwerking met het bedrijf juist afgewezen.

Ook legde Google afbeeldingengenerator Gemini stil omdat die diversiteit overcompenseerde met vrouwelijke pausen en zwarte Vikings en nazi-soldaten. Wetenschappers waarschuwden daarnaast dat AI soms misleidt of manipuleert om een opdracht uit te voeren.

Verschillende techbedrijven presenteerden de afgelopen tijd nieuwe toepassingen van AI. Zo was er naast de meer menselijke versie van ChatGPT ook de belofte van Google om complexe zoekvragen eenvoudig samen te vatten.