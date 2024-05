Is de PVV radicaal-rechts of extreemrechts? En waarom is dat verschil belangrijk?

Radicaal-rechts en extreemrechts; politici plakken die termen vaak op de PVV. Tot ergernis van Geert Wilders: hij vindt dat collega-parlementariërs hem demoniseren. In hoeverre heeft hij een punt? En waarom zijn de definities van die termen belangrijk?

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans uitte gisteren tijdens het debat over het coalitieakkoord zorgen omdat, volgens hem, voor het eerst een "radicaal-rechtse" partij ons land bestuurt. Maar Wilders bestrijdt dat hij radicaal is. "We zullen altijd binnen de kaders van de democratie werken."

Vorige week was discussie over een andere term: extreemrechts. Volt-leider Laurens Dassen gebruikte dat woord toen het over de PVV ging, waarop Martin Bosma ingreep. Volgens de Kamervoorzitter is dat woord een "nazi-vergelijking". De term lijkt op radicaal-rechts, maar heeft een andere betekenis.