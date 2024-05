Wekdienst 23/5: Europese lijsttrekkers in debat • Stemming herdenkingsdag Srebrenica

Goedemorgen! In het laatste 'Spitzenkandiodaten'-debat voor de verkiezingen nemen vijf Europese lijsttrekkers het tegen elkaar op. En bij de VN wordt gestemd over een speciale internationale dag om de genocide in Srebrenica te herdenken.

Eerst het weer: vandaag zijn er zonnige perioden afgewisseld met stapelwolken. Vanmiddag zullen een aantal stapelwolken gaan uitgroeien tot buien, mogelijk met onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht.