Onderzoek: tevredenheid over coalitieakkoord, maar zorgen over daadkracht nieuwe kabinet

Bij dit alles moet wel worden aangetekend dat ruim twee jaar geleden de tevredenheid werd gemeten op het moment dat alle bewindslieden waren benoemd. Dat is nu nog niet het geval; zelfs de naam van de nieuwe premier is nog niet bekend.

Vrees voor snelle val kabinet

Opvallend is dat ook tevreden kiezers weinig optimistisch zijn over de daadkracht van een nieuwe regeringsploeg. Circa een derde (35 procent) heeft daadwerkelijk vertrouwen in het komende kabinet. "Je hoort veel: eerst zien, dan geloven", zegt onderzoeker Asher van der Schelde van Ipsos I&O.

Kiezers zijn onder meer bang dat het kabinet snel ten val zal komen vanwege inhoudelijke onenigheid. "Ze verwijzen dan naar de verhoudingen tussen PVV en NSC en meer in het bijzonder tussen de leiders Geert Wilders en Pieter Omtzigt", valt Van der Schelde op.

Scepsis over klimaataanpak

Als het gaat om de concrete plannen, is er bij de vluchtelingenproblematiek bij een substantiële groep (47 procent) het gevoel dat het nieuwe kabinet effectief zou kunnen zijn. Dat is veel meer dan bij de start van Rutte-IV het geval was.

Bij de andere grotere politieke problemen van deze tijd is dat gevoel van effectiviteit er minder, hoewel over het algemeen nog altijd meer dan 2,5 jaar geleden. De meeste twijfel is er over de aanpak van de klimaatcrisis: slechts 11 procent denkt dat het rechtse kabinet hier verschil kan maken. Alleen op dat punt was er destijds juist duidelijk meer vertrouwen in Rutte.