Nieuwe fase in kabinetsformatie: Van Zwol krijgt vijf weken voor de poppetjes

Richard van Zwol kan op zoek naar ministers en staatssecretarissen voor een nieuw kabinet. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van PVV-leider Wilders om de oud-informateur aan te stellen als formateur.

Van Zwol krijgt vijf weken de tijd om deze klus af te ronden. Dat betekent dat de nieuwe ploeg ergens in de laatste week van juni op het bordes moet staan.

Onduidelijk is nog wie minister-president wordt. Vanmorgen gaat Wilders met zijn drie onderhandelingspartners en Van Zwol overleggen wie demissionair premier Rutte moet gaan opvolgen, nu Ronald Plasterk is afgehaakt. De PVV-leider heeft een belangrijke, zo niet doorslaggevende stem in dat proces.

Wie de nieuwe premier wordt, zal ook voor veel aspirant-bewindslieden een belangrijke vraag zijn. Zij zullen goed willen nadenken of ze wel willen instappen in een extraparlementair kabinet, waarvan de architecten in de Tweede Kamer blijven zitten.

Debat

Gisteren debatteerde de Tweede Kamer de hele dag over het coalitieakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB vorige week sloten. Vanuit de beoogde oppositie was er veel kritiek op de plannen.

Veel van die partijen vinden dat er nogal wat beloftes worden gedaan die waarschijnlijk niet waargemaakt kunnen worden, zoals over het inperken van de asielinstroom. Ze denken dat de plannen juridisch niet haalbaar zijn. Ondertussen wordt er wel bezuinigd op de opvang, waardoor er weer mensen buiten moeten slapen, zo vrezen ze.

VVD-leider Yesilgöz erkende dat er mogelijk komende zomer weer mensen op het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten overnachten omdat er te weinig plek is. Ze wil dat zo veel mogelijk voorkomen, maar tegelijk vindt ze het belangrijk dat ons land zo onaantrekkelijk mogelijk wordt voor asielzoekers.

Boeren

BBB-leider Van der Plas lag onder vuur omdat de nieuwe coalitie het zogeheten transitiefonds voor de boeren heeft geschrapt. "U haalt 15 miljard euro weg voor de toekomst van de boeren", verweet CDA-leider Bontenbal haar.

Volgens Van der Plas was dat geld vooral bedoeld om boeren uit te kopen. "Maar boeren willen helemaal niet stoppen." Ze wil in Brussel een uitzonderingspositie bepleiten, zodat de stikstofregels voor Nederlandse boeren versoepeld worden.

Veel deskundigen zijn er niet gerust op dat dat zal lukken. Ook Van der Plas geeft geen garanties. "Die krijg je op een stofzuiger. Maar ik ben positief."