Atalanta maakt einde aan zegereeks Leverkusen en wint Europa League

Alejandro Grimaldo had al snel wat terug kunnen doen, maar oog in oog met Atalanta-doelman Juan Musso had zijn boogbal te weinig hoogte om buiten bereik van de grijpgrage handschoenen te blijven.

Leverkusen had zichzelf afgelopen seizoen wel vaker uit penibele situaties gered - sterker, daar heeft het voor een groot deel die fantastische ongeslagen serie aan te danken - maar het was de vraag of dat tegen een sterk opererend Atalanta ook nog zou kunnen.

In de kiem gesmoord

Succescoach Xabi Alonso bracht na rust in ieder geval aanvaller Victor Boniface voor rechtsachter Josip Stanisic, waardoor de in de eerste helft bedrijvige Frimpong meer defensieve taken kreeg. Boniface was in de Bundesliga, waarin Leverkusen als eerste club een heel seizoen ongeslagen bleef, de clubtopscorer met veertien doelpunten.