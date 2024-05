Bezetting faculteit Universiteit Maastricht beëindigd

De bezetting van een faculteitsgebouw van de Universiteit Maastricht (UM) is beëindigd. De pro-Palestijnse demonstranten hebben het gebouw verlaten, meldt de universiteit. Ook het tentenkamp bij de faculteit waar al negen dagen demonstranten verbleven is opgebroken.

Enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten drongen vanochtend de Faculty of Arts & Social Sciences in het centrum van Maastricht binnen. Het onderwijs in het gebouw werd daarop tijdelijk stilgelegd. Daarna ging een aantal demonstranten in gesprek met het college van bestuur van de UM.

De universiteit ging het naar eigen zeggen in overleg met de actievoerders vanwege "de ernstige zorgen van de gemeente, politie, Openbaar Ministerie en universiteit over de openbare orde en over de veiligheid van de mensen ter plaatse en van de omgeving."

De gesprekken waren volgens de UM afgestemd met de politie. "Met het deels uitbreiden van de acties naar de openbare ruimte, kon de UM die veiligheid zelf niet langer garanderen, ook niet voor de demonstranten." Volgens de universiteit werd er op een "beheerste en niet-gewelddadige manier" gedemonstreerd.

'UM belde politie vanwege huisvredebreuk'

Na urenlang overleg besloten de demonstranten de bezetting te beëindigen. Volgens de universiteit zijn zij vrijwillig vertrokken. "De politie inschakelen was uiteindelijk niet nodig, maar dat zou wel een volgende stap zijn geweest", zegt een woordvoerder tegen L1 Nieuws.

De demonstranten laten aan de regionale omroep weten dat ze dit anders zien. "De universiteit heeft de politie gebeld vanwege huisvredebreuk. We kregen zo'n twintig minuten voordat we weg moesten een e-mail", zeggen zij. "Dat terwijl de universiteit ons de hele dag verzekerde dat ze de politie niet zouden bellen."

Maatregelen

Na de bezetting besloot de universiteit om enkele maatregelen te nemen. Zo moeten staf en studenten vanaf donderdagochtend bij binnenkomst hun universiteitspas laten zien. Dit om ongenode gasten te weren, aldus de UM. Ook worden donderdag als beveiligingsmaatregel de meeste gebouwen van de UM uiterlijk om 19.00 uur gesloten.

De demonstranten eisen dat de universiteit in Maastricht alle banden met Israël verbreekt. De universiteit maakte onlangs bekend daar nog deze week een besluit over te nemen, maar volgens de actievoerders duurt dat te lang.

Om diezelfde reden hadden actievoerders vorige week in de tuin van het faculteitsgebouw een tentenkamp opgeslagen. Enkele dagen later gingen er ook vijf pro-Palestijnse demonstranten in hongerstaking. Twee van hen zijn inmiddels gestopt.